Campanha solidária “Hoje por todos” em Ruivães e Novais

O Ruivanense Atlético Clube, o GR Covense e a ADC Novais têm em curso um projeto solidário que visa auxiliar as famílias mais afetadas pela pandemia covid-19. Os bens alimentares podem ser entregues nos bares do Ruivanense e do Covense, bem como no Pão Quente do Largo, em Novais.

Todos os bens alimentares e outros que serão recolhidos ao longo da campanha solidária serão entregues à Junta da União de Freguesias de Ruivães e Novais, que procederá a distribuição dos mesmos através da sua Loja Social.