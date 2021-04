Campanha solidária do Intermarché doa mais de 25 mil refeições a animais abandonados

O Intermarché, marca alimentar do Grupo Os Mosqueteiros, angariou mais de 25 mil refeições para animais ao abrigo da plataforma Amiga-me, que pretende alertar para o tema da adoção de animais em Portugal. Durante a campanha foram adotados 37 animais, que ganharam uma família e uma nova casa.

De 8 e 21 de abril, a iniciativa decorreu em todas as lojas Intermarché, com a oferta de vales alimentares, entregues a 23 associações em forma de ração, que permitiu doar cerca de 25 334 refeições a todos os animais destas associações, especialmente numa altura em que há um crescente número de animais abandonados.

A plataforma “Amiga-me”, reuniu um conjunto de associações em todo o país, convidando os portugueses a contribuir para ajudar estes animais e alertar para a importância desta causa. Assim, foi possível apoiar 23 associações de adoção de animais que se inscreveram neste projeto e angariar mais 7 no decorrer da campanha. Através do lançamento dos stickers desta campanha no WhatsApp, ainda disponíveis, é possível ver e escolher adotar um “amigo de quatro patas”. A plataforma continua ativa no site Intermarché com animais disponíveis para adoção.