Campanha Pirilampo Mágico adiada para outubro

A campanha Pirilampo Mágico, iniciativa anual com o objetivo de angariar fundos para as CERCI, cooperativas que dão apoio a crianças com deficiência mental e com carências económicas, foi adiada para o mês de outubro.

Habitualmente, decorre no mês de maio, mas a situação pandémica impediu a realização desta iniciativa que vive do contacto com as pessoas.

Em outubro, com o Pirilampo Mágico virão os habituais materiais que muitos colecionam desde sempre: a caneca, a chávena, o saco e o pin.

Recorde-se que em Vila Nova de Famalicão a campanha é desenvolvida pela ACIP, de Joane.