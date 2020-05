Campanha de Recolha de bens alimentares em Antas

Um grupo de voluntários promove uma recolha de bens alimentares a favor da comunidade de Santiago de Antas. A campanha está marcada para o dia 30 de maio, sábado, entre as 14 e as 19 horas, no adro da antiga igreja de Antas. Os bens alimentares destinam-se às famílias mais carenciadas, que estão ainda mais vulneráveis devido às consequências do covid-19.

Este projeto solidário é uma iniciativa de Carina Barroso, também desta paróquia. Começou através das crianças da catequese do 3.º ano, onde Carina é catequista. O desafio lançado foi também a recolha de bens para serem entregues à Conferência Vicentina local. As famílias responderam afirmativamente e o resultado foi positivo. No espaço de um mês conseguiram entregar mais de 150 kg de bens alimentares, roupa, máscaras e doações monetárias.

Os bens foram entregues às famílias, por intermédio da Conferência Vicentina que conhece bem os mais carenciados.

Contudo, Carina Barroso conta que os pedidos foram surgindo cada vez mais e as doações que costumavam receber foram sendo insuficientes para responder às necessidades. Daí este pedido de ajuda mais alargado, e com a comunicação social a servir de veículo de divulgação. O lema continua a ser: “Juntos cuidamos, ajudamos e criamos sorrisos”.

Com o projeto estão a colaborar algumas pequenas empresas, que têm servido como ponto de recolha. É o caso da Barbearia Danniel Sampaio, do Café snack “O Gula” e o Bar dos Bombeiros Voluntários de Famalicão.