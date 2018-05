Realiza-se nos próximos dias 2 e 3 (sábado e domingo) de junho mais uma Campanha de Recolha de Alimentos do Banco Alimentar Contra a Fome.

Durante estes dias, os cidadãos do distrito de Braga terão a oportunidade de contribuir com a doação de alimentos (em mais de 100 supermercados de todo o distrito) e com o seu tempo, como voluntários, numa iniciativa que vai mobilizar aproximadamente 3000 participantes.