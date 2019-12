Campanha de Natal CP: Vá até Lisboa por cerca de 5 euros

Entre 20 de dezembro e 15 de Janeiro, a CP vai estar com uma campanha de descontos nos comboios Intercidades e Alfa Pendular. São mais de 4500 as viagens com 80% de descontos para vários destinos durante o natal e ano novo.

Os bilhetes devem ser comprados com a antecedência mínima de 10 dias.

Lisboa – Braga e Lisboa – Guimarães desde 5,50 euros; Lisboa – Guarda desde 4,50 euros; Lisboa – Covilhã desde 4,00 euros; Lisboa – Faro desde 4,50 euros; Lisboa – Beja desde 3,00 euros; Lisboa – Évora desde 2,50 euros; e Lisboa – Viana do Castelo desde 6 euros