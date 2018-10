Campanha de Natal começa a 23 de novembro

A Campanha de Natal, promovida pela ACIF – Associação Comercial e Industrial de Famalicão, arranca a 23 de novembro, com a ligação das luzes na cidade e com o funcionamento do carrossel.

A grande novidade é o Circo de Papel, a cargo do INAC – Instituto Nacional de Artes do Circo, que este ano é parceiro da ACIF. Os espetáculos do novo circo começam no dia 24, numa tenda que será montada no Parque da Juventude.

A campanha prossegue até 6 de janeiro, com outras atividades: a pista de gelo, no Parque da Juventude; a Casa Solidária do Pai Natal, na Praça 9 de Abril; o mercadinho de Natal e o espetáculo de Luz e Som na Praça D. Maria II, que terá um formato diferente. O comboio vai percorrer a cidade e haverá música ambiente.

Relativamente ao circo, é uma versão mais moderna, sem animais. Passa-se tudo numa tenda com aquecimento e bancadas, com capacidade para 330 pessoas. Os espetáculos estarão disponíveis para as escolas, para o público em geral e também para as empresas, que poderão contactar a ACIF e fazer a marcação.

Há outra atividade caraterística deste Natal, que é o Ponto de Encontro, no dia 24 de dezembro. Começou por ser um gesto dos comerciantes que se despediam uns dos outros com Vinho do Porto; há dois anos, a ACIF pegou na ideia, deu-lhe divulgação e ela cresceu em número de participantes e de bares/restaurantes aderentes. E, ao Vinho do Porto, foi introduzida a rabanada.