Campanha de recolha de alimentos dos B.V.Famalicão

Durante os próximos fins de semana, os Bombeiros Voluntários de Famalicão estão a fazer a recolha de bens alimentares nos supermercados do concelho. O objetivo é, com essas doações, criar cabazes que vão ser entregues pela altura do natal.

Publicado por Cidade Hoje em Sexta-feira, 8 de novembro de 2019