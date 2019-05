Campanha contra o abandono dos animais

O município de Vila Nova de Famalicão vai lançar uma campanha de comunicação e sensibilização contra o abandono dos animais. “Um ser vivo não é um brinquedo” é o tema da campanha promovida e realizada pela autarquia em colaboração com o movimento “Patas Solidárias”. Pretende-se apelar a todas as pessoas para que não abandonem os seus animais.

Para além das redes sociais e plataformas online do município, serão desenvolvidas também ações de comunicação no espaço público, através da colocação de outddors e outros suportes de comunicação.

Com a proximidade do período de férias, o número de animais abandonados costuma aumentar «e é precisamente isso que queremos contrariar e combater», assinala o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, afirmando que com esta campanha «pretende-se consciencializar as pessoas invocando os sentimentos de humanidade, responsabilidade e amor».

De acordo com os dados estatísticos, em 2018, foram recolhidos pelos serviços do canil municipal 758 animais abandonados. Em relação aos animais adotados os números subiram de 433 em 2017 para 541 em 2018.