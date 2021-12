Camionista português morre em França depois de confusão com migrantes que queriam entrar no camião

A ministra da Saúde está a proceder ao ponto da situação sobre a pandemia de covid-19 e da presença da variante Ómicron em Portugal.

Marta Temido começou por referir dizer que, no final de novembro, o governo adotou medidas preventivas no país face ao aumento de casos, «mas apesar do esforço de todos estar a resultar, há uma nova dificuldade: a variante Ómicron». Adiantou que há 69 casos confirmados até ao momento e que a prevalência desta variante ronda já os 20% e estima que possa chegar aos 50% na semana do Natal, atingindo os 80% na semana do final do ano.

Por isso, pediu, «é preciso fazer mais: mais uso de máscara, mais testes, mais vacinação, mais controlo de fronteiras, todos temos de estar preparados para fazer mais», alertou a ministra.