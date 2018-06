Caminhada e aula de yoga para grávidas no Parque da Devesa

O Centro Hospitalar do Médio Ave promove no próximo dia 8 de julho, domingo, a iniciativa “Grávida Ativa”, com a realização de uma caminhada seguida de uma aula de yoga no Parque da Devesa, em Famalicão.

A iniciativa, promovida com o apoio da autarquia famalicense e do Espaço Yogin, decorre a partir das 9h30, com ponto de encontro marcado junto ao Centro Coordenador de Transportes, e é de inscrição obrigatória através do email gravida.ativa@gmail.com.

No dia do evento estarão também presentes no local vários médicos e enfermeiros do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar do Médio Ave.