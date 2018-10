Caminhada e Passeio BTT dos B.V.Famalicenses com 1 milhar de participantes

Foram mais de mil aqueles que responderam à chamada dos bombeiros e juntaram-se à iniciativa promovida por uma das três corporações do concelho.

A 6ª caminhada e o 7º Passeio BTT dos Bombeiros Voluntários Famalicenses revelaram-se um autêntico sucesso, dado a número de participantes. O dinheiro angariado vai contribuir para a melhoria das condições de trabalho dos homens e mulheres que dão tudo para salvar vidas e pertences.

Bruno Alves, comandante dos B.V.Famalicenses, em declarações à Cidade Hoje, agradeceu a toda a população pela resposta massiva que deu a este desafio, e espera poder contar com ela no próximo ano de 2019, onde estão previstas mais iniciativas do género.