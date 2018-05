Camilo na Conferência Democracia 4.0

A convite da Comissão Europeia, e com o apoio do Europe Direct do IPCA e da Câmara Municipal de Famalicão, um grupo de alunos do Clube Europeu da Camilo participou na Conferência Democracia 4.0, na Universidade Nova de Lisboa, uma organização conjunta da Comissão Europeia e do jornal Público.

O evento contou com um painel internacional ao mais alto nível de investigadores, analistas e decisores, que discutiu com o público os desafios da democracia participativa e digital, do uso das redes sociais e das fake news e da inteligência artificial.

Com uma metodologia interativa, em que os participantes lançavam questões através do Slido, a conferência contou ainda com as intervenções muito aplaudidas dos seus mentores, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do Comissário Carlos Moedas.

Os camilianos puderam aprofundar os seus conhecimentos, posicionar-se criticamente face à revolução tecnológica e à sociedade digital e perspetivar o seu futuro, enquanto cidadãos que vivem num mundo político com maior apetência pela democracia direta e futuros profissionais num mercado laboral em rápida mutação.