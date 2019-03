Camilo Castelo Branco na Casa do Vinho Verde

A Casa do Vinho Verde, na cidade do Porto, abre portas, a partir de 13 de abril, a um ciclo de jantares temáticos que, mensalmente, propõe um “Regresso à Casa do Conde”. O programa contempla conversas com Gonçalves Guimarães para descobrir Eça de Queiroz, conhecer Camilo Castelo Branco com Isabel Pires de Lima e desvendar o Conde Silva Monteiro com Joel Cleto.

Para além dos oradores, três Chefs de referência vão confecionar menus inspirados nestes nomes maiores da literatura portuguesa: a 13 de abril, uma noite “à mesa com Eça de Queiroz” com o Chef António Pinto – da Casa de Tormes – para recriar o menu queirosiano de “A cidade e as serras” harmonizado com o “fresco, esperto, seivoso” Vinho Verde.

A 25 de maio, o Chef Renato Cunha, do Ferrugem, na Portela Santa Marinha, revisita “A brasileira de Prazins” com produtos tradicionais da região minhota num menu Camiliano para estar “à mesa com Camilo Castelo Branco” e, a 29 de junho, o Chef Hélio Loureiro prepara um jantar de inspiração oitocentista no Palacete da Rua da Restauração.

O “Regresso à Casa do Conde” é uma iniciativa cultural integrada nas comemorações dos 110 anos da Região Demarcada dos Vinhos Verdes e tem como objetivo celebrar o Vinho Verde na literatura portuguesa.