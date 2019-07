Câmara promove Jovem Orquestra

O município de Vila Nova de Famalicão vai promover, entre 2 e 7 de setembro, a I edição da JOF – Jovem Orquestra de Famalicão.

O desafio é para um estágio de orquestra sinfónica de curta duração dirigido a jovens instrumentistas oriundos do concelho ou com formação pré-universitária em Vila Nova de Famalicão. Os interessados devem efetuar a sua candidatura até 24 de julho, no site oficial do município em www.famalicao.pt.

Este estágio irá integrar ensaios de orquestra e dois concertos, no dia 6 de setembro, na igreja de Delães, e no 7 de setembro, no Parque da Devesa.

O número de vagas para esta jovem orquestra está limitado aos 65 participantes, sendo distribuídos pelos instrumentos de cordas, sopro e instrumentos de percussão.

O maestro convidado será o famalicense José Eduardo Gomes, que é atualmente maestro titular da Orquestra Clássica do Centro, Orquestra Clássica da FEUP e do Coro do Círculo Portuense de Ópera.

O estágio terá ainda uma direção artística que será constituída, para além do maestro convidado, por representantes das escolas com ensino profissional e especializado da música no concelho, nomeadamente o CCM – Centro de Cultura Musical, aArtEduca – Conservatório de Música de Vila Nova de Famalicão e a ARTAVE – Escola Profissional Artística do Vale do Ave.