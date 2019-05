Câmara presta homenagem ao Futebol Clube de Famalicão pela subida de divisão

Jogadores, equipa técnica e direção do Futebol Clube de Famalicão foram recebidos esta segunda-feira pelo presidente da Câmara Municipal.

A homenagem simbólica, com troca de lembranças, deve-se à subida de divisão, feito histórico alcançado 25 anos depois da última presença no clube entre os maiores emblemas do futebol.

Paulo Cunha frisou que mesmo aquele que não é adepto de futebol reconhece os méritos do clube da terra. O autarca espera que o FC Famalicão se mantenha por muitos anos no patamar maior do futebol e apelou aos adeptos para que saibam receber as equipas adversárias.

O presidente da direção do Futebol Clube de Famalicão Jorge Silva recordou o percurso do clube, com altos e baixos, até à concretização deste feito. Disse que a constituição da SAD e aquisição pela Quantum Pacific Group se revelou um projeto bem conseguido.

Miguel Ribeiro, diretor executivo da SAD do Famalicão, não levantou o véu sobre o que será o futuro da equipa técnica e jogadores, mas avançou que o objetivo é criar uma cultura desportiva de vitórias.

O melhoramento das infraestruturas do estádio irá contribuir para a concretização do sonho. Obras que poderão arrancar ainda este ano.