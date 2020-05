Câmara oferece tablets a todos os lares de Famalicão

Ao longo desta semana, a Câmara Municipal vai entregar tablets a todos os lares de Vila Nova de Famalicão. São 23 equipamentos que visam facilitar a comunicação entre os idosos e os seus familiares, através de vídeo chamadas.

O apoio municipal, num investimento próximo dos 2.500 euros, surge no âmbito das medidas de segurança e proteção implementadas pelas entidades de saúde no contexto da pandemia COVID-19, que não permitem as visitas de familiares e amigos aos idosos residentes nos lares, e que, previsivelmente, serão muito condicionadas no futuro.

Foi para evitar um isolamento ainda maior e a solidão que a Câmara Municipal decidiu avançar com «este pequeno contributo que irá permitir uma maior aproximação entre os nossos seniores e os seus familiares. Sabemos o quanto é importante manter as comunicações e as relações com o exterior e sabemos que as vídeo chamadas são, muitas vezes, realizadas com equipamentos pessoais dos funcionários», justifica o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.

Já a diretora do Centro Social de Calendário, Catarina Pereira, assume que «a imagem dos familiares não consegue substituir o poder de um abraço apertado ou de um beijo repenicado, mas aconchega o coração dos nossos residentes para quem as tecnologias são uma realidade apaixonante na relação com a família». De resto, a responsável assinala que o gesto municipal «terá um impacto enorme no quotidiano dos idosos».