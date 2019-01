Câmara Municipal e IPCA trazem ensino superior público para Famalicão

A Câmara Municipal e o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) formalizaram a presença desta instituição de ensino superior público em Famalicão.

O presidente da autarquia, Paulo Cunha, e a presidente do IPCA, Maria José Silva Fernandes, assinaram no passado dia 8 de janeiro, o protocolo de cooperação para o funcionamento de Cursos Técnicos Superiores Profissionais do IPCA.

O Instituto Politécnico compromete-se, segundo o protocolo, a diagnosticar as necessidades de formação técnica juntamente com o município e as empresas sediadas no Vale do Ave e a apresentar um plano de formação especializado dirigido às empresas da região. O Município de Famalicão compromete-se, entre outros, a cooperar com o IPCA na implementação dos estágios de formação em contexto de trabalho e a divulgar junto das empresas e das escolas o programa de ações de formação e de sensibilização para seminários e palestras realizadas pelo IPCA.

O documento prevê, também, a atribuição de um montante de quase 27 mil euros para o funcionamento do Curso Técnico Superior Profissional de Design de Moda, que está já a ser lecionado nas instalações do CITEVE desde outubro passado. Para o próximo ano letivo, o objetivo passa por aumentar o números de cursos a lecionar.