Câmara Municipal de Famalicão garante fichas e passes escolares

O município de Vila Nova Famalicão garante, de forma gratuita, as fichas para as disciplinas do 1.º ciclo. Estão abrangidas 4300 crianças, o que representa um investimento no valor de 158 mil euros.

Para todos os alunos, está garantida a gratuitidade dos passes escolares. Neste caso, são cerca de 5 mil estudantes contemplados, do ensino básico ao 12.º ano, num investimento total de 1,9 milhões de euros por ano.

Neste início de ano letivo, a Câmara assegura igualmente a presença nas escolas dos auxiliares educativos necessários para um normal funcionamento escolar. Estão afetos às escolas cerca de 600 operacionais e técnicos, números que advêm das competências que Famalicão assumiu, em 2015, através do programa Aproximar Educação, onde, entre outras atribuições, está a gestão do pessoal não docente.

Para o presidente da Câmara, Paulo Cunha, estas medidas atestam a aposta do município na educação.