Câmara Municipal de Famalicão dá formação nas escolas para combater Covid-19

Na linha da frente na adoção de medidas que minimizem o impacto da pandemia do Covid-19, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão avançou com um conjunto de formações dirigidas a todos os assistentes operacionais do ensino público com o objetivo de cumprirem as orientações do Plano de desconfinamento – COVID 19. Estão abrangidas cerca de duas centenas de pessoas.

Trata-se de uma campanha articulada com o Centro Qualifica, em parceria com a CESPU e os Agrupamentos de Escolas de Vila Nova de Famalicão, destinada à preparação das condições do ensino presencial dos alunos do 11º e 12º anos de escolaridade e Pré-escolar.

As ações de capacitação dirigidas a todos os assistentes operacionais do ensino público têm em consideração os conteúdos: correta utilização dos EPI; limpeza e desinfeção dos espaços e superfícies; prevenção da contaminação e da transmissão; normas de higiene; cumprimento dos Planos de Contingência e orientações da DGS e DGESTE.

Estas formações têm a duração de 25 horas (15 horas em contexto de sala e 10 horas em contexto prático de trabalho – monitorização e acompanhamento).