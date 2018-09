Câmara Municipal de Famalicão corta o trânsito em rua do centro para colocar passadeira

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão informa que, no âmbito de uma intervenção no pavimento para colocação de passadeira na Rua Manuel Pinto de Sousa, será necessário efetuar o corte ao trânsito desta via nesta quarta-feira, dia 19 de setembro, entre as 08h30 e as 17h30.

A Câmara Municipal apela aos senhores automobilistas para que estejam atentos aos percursos alternativos e pede a compreensão de todos pelos incómodos causados.