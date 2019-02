Câmara Municipal associa gastronomia a eventos culturais e desportivos

O município de Famalicão lançou um projeto de promoção da gastronomia, intitulado “Dias à Mesa”. O objetivo é dar a conhecer os sabores e saberes e, com isso, atrair turistas.

A iniciativa, que vai decorrer ao longo de todo o ano, conjuga-se com a agenda cultural e desportiva do município.

Para o presidente da Câmara, a iniciativa pretende «consolidar a gastronomia como uma referência turística do concelho, conjugando-a com o nosso programa anual de eventos, tirando partido da animação e atraindo ainda mais visitantes».

Nos “Dias à Mesa” participam três dezenas de restaurantes e alguns produtores e fornecedores locais.

E os primeiros “Dias à Mesa” decorrem já entre 28 de fevereiro e 3 de março com o Cozido à Portuguesa, associado ao Carnaval. Paralelamente, decorrerá o mercado dos fornecedores, com a apresentação da indústria da carne regional e os produtores de fumeiros e enchidos.

Em maio, por altura da Festa da Flor, serão os rojões a comandar as cozinhas famalicenses. Durante a Feira Medieval e Viking, em julho, é o bacalhau e os petiscos que sobem à mesa. O mês de setembro divide-se em francesinhas, para acompanhar com o Beer Fest e Street Food, e em cozinha vegetariana com o melhor dos produtos regionais biológicos, a complementar a Feira Grande de S. Miguel. Em outubro, celebra-se a cozinha internacional, com o International Week. A castanha é rainha em novembro, acompanhando as festas em honra de S. Martinho. Ainda em novembro há massas, que se conjugará com mais uma edição da Meia Maratona de Famalicão.