Câmara Municipal assinala Caminho de Santiago

Em colaboração com a delegação de Vila Nova de Famalicão da Associação Espaço Jacobeus, a Câmara Municipal está a marcar, com sinalética, o Caminho de Santiago de Vila Nova de Famalicão, que tem uma extensão de 20km. No território famalicense, os Caminhos de Santiago passam pelas freguesias de Lousado, Cabeçudos, Esmeriz, Antas, Requião, Vale S. Martinho, Cruz, Vale S. Cosme, Telhado e Portela. O percurso sai do Porto passando pela Maia, Trofa, Vila Nova de Famalicão, Braga, Ponte Lima e seguindo para Santiago de Compostela.