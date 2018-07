Câmara Municipal apoia campanha “Corações de Amanhã”

Mais de 100 autarquias, entre as quais a de Vila Nova de Famalicão, estão a promover, junto dos seus habitantes, a divulgação da campanha “Corações de Amanhã”. Esta iniciativa, promovida pela Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC), com o Alto Patrocínio da Presidência da República, assinala o Dia Mundial dos Avós, que se celebra a 26 de julho, e tem como objetivo sensibilizar para a estenose aórtica, uma doença que afeta pessoas com mais de 70 anos.

“Corações de Amanhã” pretende aumentar o conhecimento e compreensão sobre esta doença, promovendo o seu diagnóstico e tratamento precoce. «A estenose aórtica é uma doença de uma válvula do coração que afeta pessoas mais idosas e, por isso, muitas vezes os seus sintomas (cansaço, dor no peito, desmaios) são desvalorizados pela associação errada ao envelhecimento». Desta forma, «é importante investir os nossos esforços no reconhecimento dos sintomas da doença por parte da população, permitindo assim, um diagnóstico e encaminhamento mais rápido dos doentes», refere Lino Patrício, coordenador nacional da campanha “Corações de Amanhã”.

A aorta é a principal artéria do nosso corpo que transporta sangue para fora do coração. Quando o sangue sai do coração flui da válvula aórtica para a artéria aorta. A válvula aórtica tem como função evitar que o sangue bombeado pelo coração não volte para trás. Na presença de estenose, a válvula aórtica não abre completamente, vai ficando cada vez mais estreita e isso diminui o fluxo sanguíneo do coração. Se não for detetada atempadamente esta doença pode limitar muito a qualidade de vida e até ter um desfecho letal.

A Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular, entidade sem fins lucrativos, tem por finalidade o estudo, investigação e promoção de atividades científicas no âmbito dos aspetos médicos, cirúrgicos, tecnológicos e organizacionais da Intervenção Cardiovascular.

Para mais informações sobre a campanha “Corações de Amanhã” consulte: www.coracoesdeamanha.pt