Foi aprovado na reunião de câmara desta quinta-feira o agravamento do IMI para os prédios devolutos no concelho de Vila Nova de Famalicão.

O presidente da câmara Paulo Cunha diz que o objetivo desta medida é incentivar os proprietários a investir na reabilitação dos espaços.

O agravamento vai ser de acordo com a lei aprovada pelo parlamento, é valido para os prédios de todo o concelho e vai entrar em vigor em 2020.