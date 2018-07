Câmara mima avós de Famalicão com festa e qualidade de vida

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai continuar a ter a qualidade de vida dos seniores do concelho como uma aposta estratégica das suas políticas autárquicas . A garantia foi deixada esta quinta feira pelo Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, aos mais de 1000 avós famalicenses que se juntaram no Santuário da Nossa Senhora do Carmo, em Lemenhe, para festejarem o Dia Internacional dos Avós com um mega convívio que durou várias horas.

O autarca garantia assim “o desenvolvimento e a atualização permanente” do programa “Mais e Melhores Anos” que proporciona a mais de 3.500 famalicenses atividade física, lazer, convívio e reabilitação profissional aos seniores famalicenses, mas também àqueles que necessitam de reabilitação física e a pessoas portadores de deficiência. A frequência é gratuita, sendo que cada idoso paga apenas o seguro de acidentes pessoais no valor de 2,5 euros por ano.

Paulo Cunha referiu ainda a forte dinâmica multissetorial do município, em áreas como o desporto, a educação, a solidariedade social e a cultura, entre outras, como sendo“também uma aposta na qualidade de vida dos seniores de Famalicão, para que possa viver com qualidade, aproveitar a vida e terem condições para se manterem ativos e disponíveis para a comunidade”.

Foi uma tarde de festa e de homenagem entre aqueles que são os “segundos pais”, à qual se associaram também filhos e netos. Por entre sorrisos, abraços e confidências, Paulo Cunha disse acreditar que a sociedade será tanto melhor, quanto mais valorizada for a Família. “Os avós desempenham um papel muito relevante na sociedade. São os líderes e mobilizadores das nossas famílias e esta comemoração é uma forma de assinalar o papel que eles têm na comunidade e de deixar uma palavra de gratidão pelo seu percurso, dedicação e pela forma como ainda hoje continuam empenhados em construir uma sociedade melhor”.

O autarca mostrou-se ainda orgulhoso da energia que os seniores do concelho demonstram todos os dias. “Estão cada vez mais ativos, enérgicos, competentes, mais disponíveis e isso é muito bom para a sociedade civil famalicense”, disse. E acrescentou:“E é para que os nossos avós tenham esta intervenção social tão forte e tão benéfica, que temos feito investimentos, um pouco por todas as freguesias, nos espaços cívicos, lúdicos e de convívio”.