Câmara lança concurso para nova acessibilidade à Nacional 14

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão aprovou, na reunião do executivo, que se realizou na semana passada, a abertura do concurso público para a construção de uma nova ligação entre a EN14 e as áreas de localização empresarial de Famalicão Sul, intervenção que irá complementar a obra de alargamento e beneficiação da Estrada Nacional 14, que a Administração Central tem em curso em Vila Nova de Famalicão mediante protocolo assinado entre as Infraestruturas de Portugal (IP) e o Município.

A nova via terá uma extensão de cerca de 1200 metros e terá como objetivo servir uma zona com bastante ocupação industrial, onde se encontram implementadas empresas como, entre outras, a Continental Mabor e a Leica, permitindo uma maior fluidez de tráfego pesado.

O valor base do concurso é superior a 1,2 milhões de euros, apontando para um prazo de execução de 365 dias e para o arranque dos trabalhos em 2019. A via fará a ligação da EN14, na rotunda a realizar pelo IP, à Rua de Montoito, na freguesia de Lousado.

Com a realização desta obra estará dado mais um passo para a resolução do problema do estrangulamento da Estrada Nacional 14 em Vila Nova de Famalicão.

Recorde-se que a intervenção em curso nesta via estruturante da região está a decorrer entre a rotunda sul da Variante Nascente a Famalicão e o lugar de Santana, em Ribeirão, num valor próximo dos 4 milhões de euros. Nesta nova obra, o município assume os custos da empreitada, ficando o IP com a responsabilidade pela construção da rotunda de Santana que fará a ligação entre a EN e a nova artéria, num investimento estimado de 600 mil euros.