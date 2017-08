CÂMARA INVESTE 250 MIL EUROS PARA DESTRUIR VESPAS ASIÁTICAS

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai investir até 2020 cerca de 246 mil euros na destruição de ninhos de vespa velutina, conhecida como vespa asiática.

O investimento foi aprovado na última reunião de câmara, ficando desta forma assegurada a continuidade do trabalho que o município de famalicão tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos, através dos serviços da Proteção Civil, Saúde Pública e Ambiente, e em colaboração com a Associação dos Silvicultores do Vale do Ave, de vigilância e controlo desta espécie invasora.

O concurso público está aberto a todos os interessados, a vereadora na Câmara de Famalicão Sofia Fernandes explicou à Cidade Hoje que de todas as soluções em cima da mesa esta foi a que se revelou mais rápida, eficaz para a população e económica para a autarquia.

Desde 2014 até hoje, o município de Vila Nova de Famalicão já respondeu a mais de duas mil sinalizações de supostos ninhos de vespa velutina, tendo procedido à destruição de cerca de 1500 após confirmação da natureza dos mesmos.

Sofia Fernandes aproveitou o momento para tranquilizar a população em relação aos perigos desta vespa.

