CÂMARA DE FAMALICÃO AGRADECE TRABALHO E EMPENHO DOS BOMBEIROS

A Câmara Municipal de Famalicão aprovou na passada quinta-feira, em reunião do executivo municipal, um voto de louvor e reconhecimento aos bombeiros do concelho pela sua eficiência, empenho e dedicação extraordinários na sua ação diária no combate às chamas dos incêndios florestais.

A proposta aprovada por unanimidade foi apresentada pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, enaltecendo os princípios fundamentais do voluntariado, a solidariedade e o altruísmo.

De resto, num ano que fica marcado pelo elevado número de incêndios em todo o país, Vila Nova de Famalicão registou uma diminuição da área ardida no concelho. Enquanto em 2016, arderam 428 hectares do território florestal, em 2017 arderam 137 hectares.

Para o presidente da câmara, Paulo Cunha, o voto de louvor tem o propósito de “agradecer e evidenciar as qualidades morais e pessoais destes homens e mulheres que, com determinação, empenho e coragem, combatem os incêndios, sem tréguas e para além dos limites físicos e psicológicos, garantindo a segurança das comunidades”.