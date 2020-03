Câmara estende programas educativos a casa dos famalicenses

Em face do estado de emergência nacional na luta contra a expansão do coronavírus, a Câmara Municipal de Famalicão está a utilizar as plataformas digitais para chegar junto dos famalicenses e, além de os ajudar, poder manter algum da sua rotina.

Assim, as crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo, retidas em casa, podem aceder aos programas educativos através das plataformas digitais.

Antes de explicar os mecanismos, para qualquer esclarecimento pode contactar via e-mail: [email protected]

Um dos mecanismos é a plataforma Mais Cidadania, que existe de combate ao insucesso escolar. A partir do dia 20 de março será disponibilizada uma app que os pais dos alunos que frequentam o pré-escolar podem aceder para utilizarem os recursos digitais educativos relativos à faixa etária mais nova. A inscrição deve ser feita a partir de www.maiscidadania/ave

Através desta plataforma, os professores podem efetuar o registo das suas turmas e, em alternativa, os encarregados de educação podem efetuar esse mesmo registo para que de uma forma lúdica e pedagógica possam usufruir de conteúdos.

Diariamente, técnicos do município de Vila Nova de Famalicão vão colocando na plataforma Mais Cidadania um conjunto de desafios/artigos e recursos que estimulam a aprendizagem, promovem o desenvolvimento psicossocial e favorecem o conhecimento do património local e cultural famalicense.

Em relação ao programa educativo municipal Hypatiamat, implementado no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar e promovido pela Comunidade Intermunicipal do Ave, foi aberto temporariamente a totalidade dos recursos a toda a comunidade educativa, podendo assim, utilizar as credenciais. Para acesso: url: www.hypatiamat.com; Utilizador: hypatiatmp, Password: hypatia2020