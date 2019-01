Câmara e Junta de freguesia investem 35 mil euros para não perderem CTT

Com a decisão oficial da transferências dos serviços dos CTT para o edifício da junta de freguesia de Lousado, a autarquia famalicense tem que investir cerca de 35 mil euros para adaptar o espaço ao atendimento ao público do serviço postal.

O investimento será de cerca de 35 mil euros e as obras deverão arrancar ainda no decorrer desta semana. A loja dos CTT, localizada naquela freguesia, que tinha encerramento previsto para o final deste mês, vai manter-se aberta até que as obras na junta de freguesia fiquem concluídas.

Com estas mudanças, a junta de freguesia vai ter que ceder um dos seus dois funcionários para o atendimento ao público dos CTT.