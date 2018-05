Câmara e ISCAP celebram protocolo para promover a cooperação entre o mundo académico e empresarial

O Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Instituto Politécnico do Porto (ISCAP) e o Município de Vila Nova de Famalicão iniciaram um processo de colaboração ativa com o objetivo de promover a cooperação entre o mundo académico e o mundo empresarial, tendo em vista o aperfeiçoamento das práticas e modelos de gestão e o aumento da performance das empresas e consequente melhoria da competitividade num cenário de concorrência global.

O protocolo de colaboração foi aprovado na última reunião do executivo municipal, realizada a 10 de maio, e foi assinado na passada quarta-feira, 16 de maio, nos Paços do Concelho no âmbito de uma receção a duas dezenas de empresários da América Latina, a maioria dos quais brasileiros, participantes no 4º Congresso Internacional da ACINNET – Academic International Network, numa organização do ISCAP que dedicou um dia de trabalho a Vila Nova de Famalicão com receção na autarquia pelo Presidente da Câmara, Paulo Cunha, e visitas à Leica, ao CITEVE – Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal e ao CeNTI – Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes.

O protocolo firmado tem também como objeto geral a cooperação bilateral através da criação de um programa consistente de troca de informação empresarial entre as duas entidades e incidirá de uma forma muito particular sobre a América do Sul, Espanha e Portugal uma vez que, no âmbito da constituição do seu Conselho Empresarial, o ISCAP assume o papel de pivot em Portugal da Rede ACINNET que é constituída por Instituições de Ensino Superior com sede nestes países.

A procura e seleção, em cada país da Rede ACINNET, de projetos e iniciativas que possam conduzir a ações de cooperação conjunta, a difusão e intercâmbio regular de informação sobre as atividades desenvolvidas por ambas instituições, o apoio à organização, promoção, divulgação e participação mútua em certames de áreas de interesse de acordo com a especialização produtiva da região, a participação em missões externas conjuntas e o apoio ao desenvolvimento de projetos inovadores são alguns dos compromissos concretos assumidos pelas duas instituições no âmbito do protocolo.

“É uma aproximação que tende a dar bons frutos para ambos os lados”, referiu na cerimónia o diretor do ISCAP, António Abreu, enaltecendo as virtualidades de aproximação entre instituições do ensino, as empresas e as autarquias. Convicção partilhada pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, que vê nesta cooperação mais “uma janela de oportunidades para a afirmação do território no plano internacional e para a atração de novos investimentos para o concelho”.