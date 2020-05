Câmara do Porto coloca ecrã gigante para portuenses verem jogos da liga dentro do carro

Os amantes do desporto rei vão conseguir ver os jogos da liga no queimódromo, no Porto.

O presidente da Câmara Municipal do Porto reuniu, esta segunda-feira, com o Pedro Proença, líder da Liga Portugal. Desse encontro saiu a decisão de instalar um ecrã gigante, onde vão ser transmitidos os jogos da primeira liga, e a criação de condições para que esses jogos possam ser assistidos a partir dos lugares de estacionamento, a serem delineados no recinto onde acontece a festa dos estudantes.

O primeiro jogo é já dia 3 de junho.