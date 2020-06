Câmara de Viana do Castelo não vai permitir que Volta a Portugal passe por lá

A Câmara Municipal de Viana do Castelo decidiu excluir o distrito da edição deste ano da “Volta a Portugal em Bicicleta”.

As previsões apontam para que a prova decorra de 18 de julho a 9 de agosto. Em comunicado enviado às redações a autarquia de Viana diz que “neste tempo de incerteza e de imprevisibilidade face ao desconhecimento da evolução da covid-19 e de uma eventual segunda vaga, o município num sentido de prudência, responsabilidade e respeito pela vida não vai permitir a realização da Volta A Portugal em Viana do Castelo no início de agosto”.

Ainda não existe uma posição sobre este assunto da organização. É expectável que o percurso sofra alterações, na sequência desta decisão comunicada este fim de semana.