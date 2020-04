Câmara de Famalicão vai pagar mais rápido a fornecedores

No âmbito do Plano de Reação e de Intervenção Social e Económica, a Câmara Municipal de Famalicão anunciou cerca de 30 medidas, uma das quais é a decisão de pagar mais rápido aos fornecedores, contribuindo para o reforço de tesouraria.

Foram, também, suspensas as rendas dos espaços comerciais que pertençam ao município; suspensas também as taxas de esplanadas e espaços similares. Na feira semanal também há uma redução ou suspensão das taxas, conforme os comerciantes estejam a ocupar ou não os espaços.

Para atenuar as dificuldades dos artistas, a Câmara está a preparar um programa cultural nas plataformas digitais.

No âmbito do projeto Made In foram também tomadas medidas de incentivo e de mitigação dos problemas. De mencionar a criação de uma linha de apoio para esclarecimento de dúvidas das empresas acerca das medidas de apoio anunciadas pelo Governo. Foi criada uma bolsa de emprego no site do Famalicão Made In; foi criado um balcão de recuperação económica; aberto um programa de incentivo ao consumo de produtos locais. Entre outras medidas que pode consultar no site do Famalicão made in.