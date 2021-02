Câmara de Famalicão vai limpar 70 hectares de terreno junto às zonas industriais

A Câmara Municipal já arrancou com a ação de limpeza dos terrenos junto às zonas industriais para prevenir incêndios. Os trabalhos arrancaram na semana passada e vão decorrer até meados de março, altura em que a Câmara conta ter limpos mais de 70 hectares de terreno.

As operações estão a ser realizadas pela Equipa Operacional de Proteção Civil da autarquia, que limpa uma faixa com uma largura máxima de 100 metros nos terrenos confinantes com as zonas industriais.

Os operacionais procedem à limpeza da vegetação de forma a criar uma descontinuidade vertical e horizontal dos combustíveis florestais. O objetivo é facilitar a movimentação das equipas de combate aos incêndios e evitar a propagação dos fogos.

Estão incluídas neste processo as freguesias de Fradelos, Ribeirão, Vilarinho das Cambas, Lousado, Cruz, Requião, Avidos e Lagoa, Esmeriz e Cabeçudos, Mouquim, Lemenhe e Jesufrei e Vila Nova de Famalicão e Calendário.

O Município recorda aos proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham terrenos confinantes com os espaços industriais que podem acompanhar os trabalhos; devem, também, proceder à remoção imediata dos materiais resultantes destas intervenções, pois nestas faixas é interdita a acumulação de substâncias combustíveis, como lenha, madeira ou sobrantes de exploração florestal.