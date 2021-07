Câmara de Famalicão vai adquirir antigo quartel dos Bombeiros de Riba de Ave

A Câmara Municipal de Famalicão leva a reunião do executivo desta quinta-feira uma proposta de aquisição do antigo quartel dos Bombeiros de Riba de Ave que pertencem à corporação.

O município de Famalicão tem proposta de compra por 150 mil euros. Recorde-se que a Câmara tem opção de compra do imóvel depois de, em 2013, ter concedido um subsídio para a construção do novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Riba de Ave.

A Câmara pretende instalar neste edifício serviços de interesse do município. Alega na proposta de compra que o imóvel é importante para a população local e assume relevo com a reabilitação do Teatro Narciso Ferreira e da sua área envolvente.