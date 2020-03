Câmara de Famalicão tem plano de contingência para o novo coronavírus

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão dispõe de um plano de contingência que promove uma série de procedimentos para a operacionalização e implementação de medidas de prevenção tendo em vista o novo Coronavírus – COVID-19, seguindo as recomendações emitidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e que será ativado se necessário.

Coordenado pelos Departamento de Saúde, Segurança e Higiene no trabalho e pela Proteção Civil Municipal, o plano aponta para vários níveis de intervenção e que definem as regras e cuidados a ter pelos serviços no atendimento municipal autárquico.

“Estamos atentos e estamos a acompanhar a evolução do coronavírus, mas sem alarmismos” afirmou a propósito o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, salientando que o município está neste momento a “reforçar a informação emitida pela DGS aos funcionários municipais, apostando nas medidas preventivas”.

Neste âmbito, o plano prevê diversos procedimentos, nomeadamente o reforço de dispensadores com desinfetante nos vários serviços municipais, a intensificação da informação e esclarecimento de trabalhadores municipais e ainda a referenciação de áreas de isolamento e circulação e a previsão de condições de teletrabalho.

Para já é fundamental “preparar respostas à situação, bem como medidas de informação, prevenção, vigilância e identificação de possíveis casos”, acrescenta o autarca.