A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão informa que, em virtude das condições meteorológicas, todas as dinâmicas de Natal, incluindo o espetáculo de multimédia na Praça D. Maria II, estarão encerradas esta quinta e sexta-feira, com exceção para o Circo de Papel, promovido pelo INAC, no Parque da Juventude.

Todas as atividades retomarão o seu normal funcionamento no sábado, dia 21 de dezembro.