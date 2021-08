Câmara de Famalicão responde no caso das obras do Citeve nas hortas urbanas e deseja que elas prossigam

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão evoca interesse público no caso da ampliação do Citeve, no terreno anteriormente ocupado pelas hortas urbanas, inseridas no Parque da Devesa.

A autarquia reage, desta forma, à providência cautelar interposta pela Associação Famalicão em Transição que resultou na suspensão da obra.

Para o município esta paragem pode resultar num grave prejuízo para o interesse público, podendo também a empreitada perder os fundos comparticipados pelo FEDER, correspondente a 85% do montante elegível.

Naquele local, e caso o tribunal dê razão à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, irá nascer um centro de nanotecnologia, num investimento de 2,3 milhões de euros.

Apesar do terreno passar a estar ocupado pelo Citeve, a autarquia famalicense decidiu dar continuidade ao projeto das hortas urbanas, transferindo-as para um novo sitio, localizado na Avenida dos Descobrimentos, numa das saídas da cidade.