Câmara de Famalicão recolhe máscaras e luvas para entregar aos profissionais de saúde, polícia e bombeiros

O Gabinete Municipal de Crise – Covid 19 está neste momento a promover uma dádiva de máscaras e luvas cirúrgicas para todos aqueles que estão na primeira linha de socorro no concelho de Famalicão, como os profissionais de saúde, forças de segurança e bombeiros.

Este apelo é sobretudo dirigido a todos os profissionais cuja atividade implica a utilização deste tipo de material e que, por força da atual situação, tenham disponibilidade e stock para o doarem.

A entrega deverá ser coordenada com o Gabinete Municipal de Crise – Covid 19, instalado na Casa da Juventude de Famalicão, através do número 911 996 686.

Quem não tiver disponibilidade para se dirigir ao local, a recolha poderá ser assegurada por este gabinete que é coordenado pela Proteção Civil de Famalicão e foi criado para acompanhar a evolução deste surto no concelho juntamente com as forças de segurança e as entidades de saúde.