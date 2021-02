Câmara de Famalicão questiona: “Como estamos de habitação?”

A autarquia famalicense encontra-se a realizar um inquérito online com o objetivo de diagnosticar o parque habitacional do concelho.

O questionário, que é anónimo e insere-se no programa “Habitar Famalicão”, tem como finalidade adaptar a resposta do município às necessidades dos trabalhadores e residentes no concelho.

Habitar Famalicão é uma iniciativa dinamizada pela Câmara de Famalicão em parceria com a Relatos Quotidianos – Associação e a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto para facilitar o acesso dos famalicenses a uma habitação condigna e a custo justo.

Aceda aqui ao inquérito