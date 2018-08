Câmara de Famalicão quer ver as bermas das estradas nacionais limpas

A falta de limpeza nas bermas e valetas das estradas nacionais que atravessam o concelho de Vila Nova de Famalicão, nomeadamente na EN14, EN204 e EN206, tem sido um problema que a Câmara Municipal tem acompanhado de perto e que tem deixado os responsáveis municipais preocupados. Para além da forte vegetação que, em muitos casos impede a passagem dos peões nos passeios, o lixo acumulado junto às vias, resulta numa ameaça à segurança das pessoas e num aumento do risco de incêndios florestais.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, “a autarquia tem alertado insistentemente as entidades nacionais competentes para este problema, fazendo-lhes chegar a informação sobre a falta de limpeza, conservação e manutenção das infraestruturas rodoviárias no concelho”.

Sem competência para intervir, “a autarquia tem feito aquilo que lhe incube que é reclamar e alertar, ficando a aguardar uma resposta das referidas instituições que têm a cargo a manutenção das estradas nacionais”, acrescenta Paulo Cunha.

Por outro lado, a Câmara Municipal pretende sensibilizar a população para a necessidade de adotar hábitos ambientais mais saudáveis. “Queremos envolver toda a comunidade na promoção de um território mais limpo e livre de lixo”, adianta Paulo Cunha. “O lixo lançado ao chão concentra-se em sítios de difícil acesso, como as bermas das estradas, junto às rotundas ou no meio das matas, tornando-se um perigo para a segurança rodoviária e até para a saúde pública”, acrescenta.

Com a chegada do verão e do tempo quente, as caminhadas ao ar livre aumentam significativamente “e este cenário torna-se uma séria ameaça à segurança dos peões, mas também dos automobilistas”, explica ainda o autarca.

Refira-se que a limpeza das faixas de gestão de combustível nas redes rodoviária e ferroviária é da responsabilidade das Infraestruturas de Portugal (IP). Por outro lado, a limpeza das estradas municipais é da responsabilidade das autarquias. Neste âmbito, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão investe anualmente perto de 200 mil euros em todo o concelho.