Câmara de Famalicão promove visitas virtuais a exposições

Sem sair de casa pode mergulhar na atividade cultural famalicense, através de visitas virtuais a exposição culturais. A iniciativa arrancou no sábado, 18 de abril, data em que se assinalou o “Dia Internacional dos Monumentos e Sítios”.

A informação é disponibilizada através da plataforma “FAMALICÃO ID” (acessível em www.famalicaoid.org), e vai muito além das simples galerias de imagens, sendo que o cidadão poderá disfrutar dos diversos recursos produzidos no contexto de uma determinada exposição (posters, desdobráveis, catálogos; vídeos e notícias, mas também informação de painéis escrita) ou até relacionadas com a mesma (personalidades; edifícios; etc.). Os primeiros conteúdos disponibilizados dizem respeito à exposição fotográfica “PINHEIRO BRAGA: O Engenheiro regressa a casa”.

Periodicamente serão lançadas mais exposições, as quais serão oportunamente divulgadas através da página oficial de Facebook do “FAMALICÃO ID”.

Apesar de estar a ser trabalhada há já algum tempo, a proposta surge agora com um novo ênfase face à atual situação provocada pelo COVID-19. Os objetivos passam por promover o acesso a atividades culturais neste período de isolamento, reforçando a identidade famalicense e criando conteúdos pedagógicos/educativos para o contexto escolar.