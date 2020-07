Câmara de Famalicão poupa no consumo e protege o ambiente

A Câmara de Famalicão vai avançar com a substituição de luminárias de iluminação pública nas vilas e estradas municipais do concelho, num investimento superior a 1 milhão de euros.

Esta é a segunda fase de substituição da luz pública que, uma vez concluída, colocará em Famalicão um total de 10 mil lâmpadas led, em substituição das lâmpadas convencionais.

A proposta foi aprovada em reunião do executivo municipal, com o presidente da Câmara, Paulo Cunha, a assumir os ganhos com a poupança e com o ambiente