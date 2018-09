Câmara de Famalicão oferece livros escolares ao 7.º ano e fichas de apoio ao 1.º ciclo

Neste ano letivo, a Câmara Municipal de Famalicão decidiu alargar a gratuitidade dos manuais escolares ao 7.º ano de escolaridade, cedendo a todas as famílias os livros das disciplinas nucleares de Português, Matemática, Língua Estrangeira I e II, História, Geografia, Ciências da Natureza e Física e Química. A medida abrange um universo de cerca de 1500 alunos, implicando um valor estimado municipal de 176 euros por cada aluno.

Para além dos livros do 7.º ano, a autarquia mantém a oferta das fichas de trabalho a todas as crianças do 1.º ciclo do ensino básico, beneficiando perto de cinco mil crianças. No total, o município investe cerca de 400 mil euros em manuais escolares.

O apoio municipal surge depois de o Governo ter assegurado o empréstimo dos manuais ao 1.º e 2.º ciclo, abrindo assim o caminho da autarquia famalicense para reinvestir a verba destinada à educação no 7.º ano do 3.º ciclo.

Isto significa que uma família com um filho no 1.º Ciclo do Ensino Básico e outro no 7.º ano vai poupar cerca de 210 euros, em Famalicão, com a aquisição dos livros escolares.

Mas os apoios não se ficam por aqui, através do Banco de Livros Escolares o município famalicense conseguiu arrecadar mais de um milhar de manuais usados, distribuindo-os por 254 famílias.

Ao longo de quinze anos, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão ofereceu os manuais escolares e fichas de apoio a todas as crianças do 1.º ciclo do ensino básico no concelho, tendo sido a primeira Câmara do país a adotar a medida que é uma realidade em Famalicão desde o ano letivo 2001/2002. Em 2017/2018, a autarquia cedeu os manuais aos alunos do 5.º e 6.º ano e agora chega ao 3.º ciclo.