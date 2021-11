Câmara de Famalicão oferece árvores esta tarde na Praça – Mercado Municipal

O município de Famalicão vai proceder a mais uma doação de árvores para reflorestação do concelho com espécies autóctones. Uma forma de comemorar o Dia da Floresta Autóctone, que se assinala a 23 de novembro.

A distribuição está marcada para este sábado, entre as 15 e as 17h30, na Praça – Mercado Municipal de Famalicão.

Na iniciativa que decorre no âmbito do projeto “25 mil árvores para 2025”, serão oferecidas 2.400 árvores e arbustos de 14 espécies diferentes, nomeadamente Alecrim – Rosmarinus officinalis; Alecrim – Rosmarinus officinalis prostratus; Alfazema – Lavandula angustifolia; Amendoeira – Prunus dulcis; Azevinho – Ilex aquifolium; Limonete – Aloysia triphylla; Marmeleiro – Cydonia oblonga; Medronheiro – Arbutus unedo; Oliveira – Olea europea; Pereira – Pyrus communis; Rosmaninho – Lavandula stoechas; Tomilho – Thymus vulgaris; Tomilho Limão – Thymus citriodorus e Urze – Erica cinerea.

O objetivo é que cada pessoa adote uma árvore de uma forma responsável e consciente. Podem plantar a árvore no seu jardim ou na varanda, de acordo com os seus gostos pessoais, mas principalmente de acordo com as necessidades de cada planta.

Para isso, junto com a árvore será distribuída informação sobre como cuidar das várias espécies, de acordo com o porte, tipo de folha e exposição solar.