Câmara de Famalicão oferece apoio psicológico à população

Cerca de uma dezena de psicólogos da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão estão, desde esta quarta-feira, a prestar apoio psicológico aos munícipes no âmbito do Covid-19, através de uma linha telefónica municipal.

A Linha de Apoio Psicológico Covid-19 funciona de segunda a sexta feira, das 9h00, às 17h00, através do número de contacto 252320950 e tem como objetivo prestar auxílio na gestão emocional da pandemia, aliviando o sofrimento e prevenindo a evolução para problemáticas mais graves.

No fundo, pretende-se dotar as pessoas de recursos internos para gerirem o stress associado ao isolamento social a que se veem obrigadas, e à ameaça do risco, principalmente aquelas com casos de infeção próximos.

“Estamos ao lado da população neste momento particularmente difícil e estamos a apoiar em várias frentes”, adianta o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, salientando que “estamos atentos e não faltarão ajudas aos famalicenses”.

Refira-se que a autarquia está a desenvolver um conjunto de medidas de apoio à população com principal incidência nos mais idosos e desfavorecidos, mas também à população em geral. “Queremos que as pessoas fiquem em casa, mas não queremos que se sintam sozinhas, queremos que estejam bem física e psicologicamente”.

Neste âmbito, a autarquia iniciou esta semana um conjunto de aulas de atividades físicas online, que decorrem diariamente na página de facebook do município. Abriu ainda a linha telefónica “Mais e Melhores Anos” para aconselhar e acompanhar os seniores do concelho no seu dia a dia.