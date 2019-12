Câmara de Famalicão lança novo site em www.famalicao.pt

Vila Nova de Famalicão entra em 2020, com um novo site bilingue que pretende acompanhar a evolução tecnológica da década, adaptando-se às novas formas de comunicação. Focado na eficiência de um serviço público de proximidade e na funcionalidade, o novo site ficará disponível, no dia 6 de janeiro, através do link www.famalicao.pt.

“Será uma nova porta de entrada nos Paços do Concelho, através de um espaço inovador e atrativo onde os cidadãos podem encontrar um conjunto de informações sobre os serviços municipais de uma forma rápida e acessível, sem terem a necessidade de se deslocarem fisicamente aos serviços”, adianta o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.

A transparência da gestão financeira municipal é, de resto, uma das grandes apostas do novo portal com uma área dedicada à publicação dos vários apoios atribuídos, assim como os projetos financiados.

“A modernização da plataforma permite-nos uma maior transparência sobre os processos municipais administrativos e operativos. Este esforço só faz sentido porque colocamos os nossos munícipes em primeiro lugar e temos todo o interesse em aproximar o relacionamento entre os cidadãos e a instituição”, explicou o autarca.

Seguindo a linha da nova imagem municipal, o portal apresenta um design minimalista e funcional, apostando no poder da fotografia, na simplificação de processos e na modernização administrativa. Prioriza a atenção ao cidadão através de uma navegação mais fácil, intuitiva e responsiva funcionando como uma aplicação, adaptando-se a qualquer dispositivo independentemente do tamanho, facilitando o acesso à informação através de menus simples e objetivos.

O site será bilingue estando disponível em português e inglês. Divide-se em cinco grandes áreas, a primeira mais institucional diz respeito ao município, a área dos serviços para os residentes, outra para os visitantes com os vários acontecimentos culturais e turísticos, o setor dedicado à economia e investidores e, por fim, a área da comunicação, com informação sempre atual.

Um dos destaques do novo site municipal é uma área de pesquisa simples, onde o utilizador pode colocar o termo que pretende consultar.

A existência de uma agenda municipal assim como o acesso direto às redes sociais do município é outro dos destaques do novo site que tem a intenção de aproximar, ainda mais, a comunicação da autarquia junto dos cidadãos, apostando numa atitude responsiva onde é dada prioridade à voz do munícipe.

Os utilizadores podem aceder a três tipos diferentes de newsletters, uma com informação generalizada, outra destinada aos turistas e outra para a comunidade internacional, com informação relevante sobre o território.

Em virtude da transferência de dados, o site do município ficará offline a partir do dia 2 de janeiro, entrando em funcionamento o novo portal a 6 de janeiro.