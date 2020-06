Câmara de Famalicão já entregou mais de 120 mil equipamentos de proteção individual a profissionais de primeira linha

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão já fez chegar às unidades de saúde, forças de socorro e segurança, IPSS’s e Juntas de Freguesia do concelho mais de 120 mil equipamentos de proteção individual (EPI) para fazer frente à pandemia da COVID-19.

Os números do material de proteção fornecido pela autarquia até à data de 8 de junho foram dados a conhecer na passada quinta-feira, dia 18, na reunião do executivo municipal, e englobam não só os EPI que foram doados por empresas e particulares, como também os que foram adquiridos pelo município liderado por Paulo Cunha.

Da lista de EPI distribuídos pela autarquia às várias entidades do concelho constam aventais, botas, cobre botas, fatos (descartáveis e reutilizáveis), luvas, manguitos, máscaras, óculos, toucas e viseiras.

Esta ação de doação de equipamentos de proteção individual decorre desde março e é uma das várias medidas do plano de reação à situação epidémica adotado pela Câmara Municipal.

Só metade deste material – mais de 60 mil – foi entregue para equipar as unidades de saúde do concelho – Centro Hospitalar do Médio Ave, Agrupamento de Centros de Saúde do Ave e Hospital Narciso Ferreira.

Recorde-se que para além de equipar as equipas de primeira linha de intervenção, a autarquia lançou também, no final do mês de abril, o projeto “Proteger Famalicão” para equipar todos os famalicenses com condições mínimas de proteção individual e coletiva, nomeadamente com a distribuição maciça de mais de 135 mil máscaras, o mesmo número de pares de luvas e mais de 30 mil viseiras, na sequência da nova fase de combate à pandemia. No âmbito deste projeto foram ainda entregues duas máscaras de proteção comunitária a todos os colaboradores das creches e do pré-escolar.